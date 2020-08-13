Амурчанин сядет на четыре года за хранение наркотиков

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Жителя Тындинского района задержали сотрудники УФСБ по дороге в Тынду. Силовики изъяли у амурчанина гашишное масло.



С сентября прошлого года мужчина хранил запрещённое вещество в своём автомобиле и использовал для личного потребления. Наркотики он добыл в селе Гащенка Свободненского района.



Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Аналогичное преступление он совершил в период непогашенной судимости.



Тындинский районный суд признал 40-летнего мужчину виновным. Он будет отбывать 3 года 8 месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.