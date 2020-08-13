Белые медведи и миньоны: в Сергеевке местные жители расписали остановки

Жители Сергеевки и Бибиково Благовещенского района разукрасили автобусные остановки. Белых медведей, божьих коровок и мультипликационных персонажей нарисовали с одобрения местных дорожников. Краску и кисти активисты купили за свой счёт.

Инициатором работы стала член местного женсовета Татьяна Буренок. По словам художников, остановки в сёлах давно требовали преображения.



Первым делом очистили остановки от мусора, побелили их, а затем взялись за кисти. В творческом порыве объединились и взрослые, и дети, расписав одну автобусную остановку в селе Бибиково и шесть в Сергеевке. Краску и колер жители Сергеевского сельсовета закупили на собственные средства, своими силами также отремонтировали крышу одной из остановок, рассказывают в администрации Благовещенского района.



Для жителей Сергеевки сбор средств и личное участие в деле благоустройства родного села — дело привычное. Таким образом они недавно установили волейбольную площадку и вложились в строительство парка культуры и отдыха.