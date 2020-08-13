Амурский железнодорожник поплатился за взятку в десятикратном размере

В Белогорске работник РЖД с хроническим заболеванием дал взятку на медкомиссии. Мужчина передал через посредника 30 тысяч рублей. Так коррупционер хотел сохранить рабочее место, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Белогорский городской суд признал мужчину виновным. Железнодорожнику назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Белогорска.

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