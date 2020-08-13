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13августа
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сегодня, 13:22 0

Мошенник продал трём жительницам Циолковского несуществующие путёвки в детский лагерь

Мошенник продал трём жительницам Циолковского несуществующие путёвки в детский лагерь
Фото: pixabay.com

Три преступления по статье «мошенничество» совершил житель Краснодарского края 1991 года рождения. Он продал три несуществующих путёвки в лагерь жительницам ЗАТО «Циолковский». Отдел дознания городка завершил следственные мероприятия.

Предварительное расследование установило, что в феврале этого года данный гражданин нашел в интернете сайты школ искусств и музыкальной школы. А после обманным путем получил контакты потерпевших.

Мужчина связался с женщинами и назвался сотрудником детского лагеря. В разговоре он объяснил, что их детям выделены бесплатные путевки и остаётся только оплатить ребёнку проезд. А уже после того как амурчанки переводили ему деньги на счет, злоумышленник банально отключал телефон. В итоге сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Все полученные деньги подозреваемый обналичил и потратил на собственные нужды, сообщает областная прокуратура.

Личность и местонахождение злоумышленника определили в ходе оперативно-розыскных мероприятий областного УМВД. Расследование закончено, подозреваемый предстанет перед судом. Сейчас проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Кстати, ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

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#криминал #происшествия

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