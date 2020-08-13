Рогозин: Россия сможет отправить людей на Марс уже через 8-10 лет
Средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об этом в программе Юрия Костина «Личные связи», пишет ТАСС.
Дмитрий Рогозин рассказал, что технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, в стране появятся за это время. Но, по словам главы Роскосмоса, это будет очень дорого.
— Если страна будет готова профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую, — подчеркнул Рогозин.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уже отметил, что в РФ создается корабль «Орел» для полета за пределы низкой околоземной орбиты — к Луне или к Марсу.
Полет «Орла» с космодрома Восточный запланирован на конец 2023 года.
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