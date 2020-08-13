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13августа
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сегодня, 12:47 0

В Благовещенск направляется команда парапланеристов «Перелёт-2020»

В Благовещенск направляется команда парапланеристов «Перелёт-2020»
Фото: www.instagram.com/perelet2020/

Трое отважных лётчиков совершают перелёт Санкт-Петербург — Владивосток. Авиаторам предстоит преодолеть 9 тысяч 700 километров на парапланах. Сейчас команда «Перелёт-2020» остановилась в Ерофее Павловиче.

Парапланеристы прилетят в областной центр при хорошей погоде через три дня. Их перелёт поддерживает президент федерации парапланеризма Амурской области Иван Соловьев.

— Двое парапланеристов и лётчик на аэрошюте летят вдоль федеральной трассы. Им нельзя залетать на военные объекты и пересекать границу. Также их приключение сопровождает автомобиль со всем необходимым. Команда даже ведёт свой инстаграм — «Перелёт-2020», — рассказал Иван Соловьев.

Участники «Перелёта 2020» не только хотят установить мировой рекорд. Их цель — привлечь людей к авиационному спорту.

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#спорт #туризм

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