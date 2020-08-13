Один из микрорайонов Чигирей хотят оставить без воды

Фото: unsplash.com

В редакцию Амур.инфо за помощью обратилась жительница одного из домов чигиринского микрорайона Лесной. По её словам, от водоснабжения могут отключить около ста квартир. Электричество, питавшее общую скважину, осталось не оплаченным. Долг застройщика перед «ДРСК» составляет триста тысяч рублей.



Фирма «Феникс» построила пять многоквартирных домов в микрорайоне Лесной. А после подключила их к водонапорной скважине с насосом.



— Однако на скважину не оформили документы и в эксплуатацию её так и не ввели. За семь лет с постройки первого дома жильцам не присылали квитанции на оплату электричества, которое использует насос. Так и образовался огромный долг застройщика перед ДРСК,— рассказала Наталья Классен, жительница Лесного.



Сегодня в микрорайоне появилась инициативная группа жильцов. Активисты предлагают соседям объединиться — скинуться всем микрорайоном по полторы тысячи рублей. Собранные средства пойдут на погашение долга. Но всё не так просто.



— Мы готовы платить за электроэнергию, но только если счета выставят по закону. Ведь дома были построены в разное время. А значит, жильцы в различных домах потребили разное количество воды, — считает Наталья.



В компании ООО «Стройпартнёр», правопреемнице «Феникса», прокомментировали ситуацию:



— Наша компания оплачивала квитанции за электроэнергию. Но из-за ряда причин и смены руководства оформление всех документов по водонасосной станции затянулось. К сожалению, за последние примерно два года образовался долг в триста тысяч рублей. В ближайшее время сложная финансовая ситуация должна разрешиться. В течение года планировалась передача станции в собственность администрации чигиринского сельсовета. Скорее всего, в администрации водонасосную станцию передадут в аренду какой-либо организации. Эта компания и будет её обслуживать и заключит договор с ДРСК, — рассказала представитель организации ООО «Стройпартнёр» Виолета Никитина.



В администрации чигиринского сельсовета сообщили, что водовод и участок водонасосной станции опечатан службой судебных приставов №3.



— Прокуратура Благовещенского района проводила проверку по факту уведомления об ограничении электроэнергии насосной станции в Чигири. Введение режима ограничения электроснабжения на насосной станции может повлечь негативные последствия для граждан. В связи с этим прокурор района объявил предостережение руководителю филиала «Амурские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» ОАО ДРСК. Режим ограничения электроэнергии в отношении насосной станции не введён,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.