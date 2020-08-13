Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:14 0

Более двухсот амурчан первыми в стране получили «Сельскую ипотеку»

Более двухсот амурчан первыми в стране получили «Сельскую ипотеку»
Фото: unsplash.com

В Амурской области за получением «Сельской ипотеки» в банк уже обратились 1325 амурчан. Такие кредиты сегодня дают в Сбербанке, Россельхозбанке и Дальневосточном банке.

Уже выдано около 200 льготных ипотечных кредитов на сумму более 500 миллионов рублей. Взять такую ипотеку можно только один раз. Главное условие — деньги нужно потратить на жилплощадь: квартиру, дом (даже недостроенный) или земельный участок.

Недвижимость, при этом, должна находиться в селе, ПГТ или рабочем поселке, не входящем в состав городского округа Благовещенска. В программу вошли: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево и Ерофей Павлович.

Заемщику нужно оплатить не менее 10 процентов стоимости жилья. А срок кредитования не может превышать 25 лет. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Однако банк может предъявить требования при оценке платежеспособности заёмщика. Главное отличие этой программы от дальневосточной ипотеки — жить в деревне необязательно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 181

#Недвижимость #финансы

распечатать


Общество 2

Один из микрорайонов Чигирей хотят оставить без воды

Общество 2

Василий Орлов обсудил с амурскими банкирами доступность «Дальневосточной ипотеки»
В России и мире

ВТБ снизил сумму первоначального взноса по ипотеке
Общество 7

Две молодые семьи из Тынды смогли купить себе новые квартиры благодаря «Дальневосточной ипотеке»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь