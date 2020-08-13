Более двухсот амурчан первыми в стране получили «Сельскую ипотеку»

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В Амурской области за получением «Сельской ипотеки» в банк уже обратились 1325 амурчан. Такие кредиты сегодня дают в Сбербанке, Россельхозбанке и Дальневосточном банке.

Уже выдано около 200 льготных ипотечных кредитов на сумму более 500 миллионов рублей. Взять такую ипотеку можно только один раз. Главное условие — деньги нужно потратить на жилплощадь: квартиру, дом (даже недостроенный) или земельный участок.



Недвижимость, при этом, должна находиться в селе, ПГТ или рабочем поселке, не входящем в состав городского округа Благовещенска. В программу вошли: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево и Ерофей Павлович.



Заемщику нужно оплатить не менее 10 процентов стоимости жилья. А срок кредитования не может превышать 25 лет. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Однако банк может предъявить требования при оценке платежеспособности заёмщика. Главное отличие этой программы от дальневосточной ипотеки — жить в деревне необязательно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.