Молодого человека, который «заминировал» торговый центр в Свободном, взяли под стражу

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Свободненский городской суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Пока постановление суда не вступило с законную силу.

— Принимая во внимание обстоятельства дела, а также повышенную общественную опасность совершенного деяния и личность обвиняемого, Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили «Зейским огням» в прокуратуре Свободного.



Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы до 5 лет.



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