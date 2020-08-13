Молодого человека, который «заминировал» торговый центр в Свободном, взяли под стражу
Молодой человек, который 2 августа позвонил в полицию и рассказал о «заминированном» торговом центре в Свободном, заключён под стражу. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Амурчанин полностью признал свою вину.
Свободненский городской суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Пока постановление суда не вступило с законную силу.
— Принимая во внимание обстоятельства дела, а также повышенную общественную опасность совершенного деяния и личность обвиняемого, Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили «Зейским огням» в прокуратуре Свободного.
Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы до 5 лет.
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