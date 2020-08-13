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13августа
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сегодня, 12:03 2

Молодого человека, который «заминировал» торговый центр в Свободном, взяли под стражу

Молодого человека, который «заминировал» торговый центр в Свободном, взяли под стражу
Фото: https://www.instagram.com/zeiskieogni/

Молодой человек, который 2 августа позвонил в полицию и рассказал о «заминированном» торговом центре в Свободном, заключён под стражу. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Амурчанин полностью признал свою вину.

Свободненский городской суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Пока постановление суда не вступило с законную силу.

— Принимая во внимание обстоятельства дела, а также повышенную общественную опасность совершенного деяния и личность обвиняемого, Свободненская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили «Зейским огням» в прокуратуре Свободного.

Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы до 5 лет.


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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    доигрался парень!

  • демиург13

    демиург13
    1 час назад

    херассе хуточка ценой пятёры блин...

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