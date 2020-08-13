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13августа
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сегодня, 11:49 3

В столице Приамурья установят почти сотню видеокамер

В столице Приамурья установят почти сотню видеокамер
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске система «Безопасный город» пополнится на 96 камер. Будут не только устанавливать новые камеры, но и заменять старые.

«Глазами» оборудуют территорию аэропорта, железнодорожного и речного вокзала, а также выезды из города и перекрестки. Система позволит поддерживать общественный порядок и искать граждан по приметам.

Сейчас в Благовещенске работает 185 камер видеонаблюдения, а также 23 комплекса фото- и видеофиксации. А также одна точка экстренного вызова «Гражданин – полиция». Камеры охватывают 23 перекрёстка и общественные места, такие как площади и набережная.

Также камерами оборудуют школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Сейчас единая диспетчерская служба контролирует более 1 100 камер, сообщает администрация города.

Также к камерам имеет доступ областное УМВД, что увеличивает процент раскрываемости преступлений. Благодаря камерам был обнаружен возможный виновник преступления. Вечером десятого августа неизвестный напал на мужчину, который возвращался домой. Сотрудники уголовного розыска на одной из записей опознали нападавшего. Возбуждено уголовное дело.

— С начала года с помощью камер раскрыто 57 административных и два уголовных дела. Операторы ЕДДС обнаружили 239 случаев нарушения общественного порядка и ДТП, – рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе управления по делам ГОЧС Благовещенска.

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#городская власть #технологии

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    за народом надо следить-а то не дай бог как в Хабаровске

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Камеры нужны,чтобы меньше было преступников.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ну ну

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