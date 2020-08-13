В Благовещенске поставили баннеры с датой открытия путепровода на Загородной

Фото: благовещенск.рф

Узнать информацию об открытии путепровода на Загородной водители теперь могут с помощью установленных баннеров. Их разместили на двух участках города – на пересечениях улиц Студенческой и Промышленной, Игнатьевское шоссе и Дьяченко.

Как сообщает пресс-служба администрации города, капитальный ремонт путепровода практически завершен. Его готовность составляет более 80 процентов. Планируется, что проезжая часть будет открыта для движения 1 сентября.

Напомним, что работы на путепроводе ведутся с февраля. По контракту, завершить их необходимо в конце октября. Однако перед подрядчиком поставили задачу выполнить ремонт и открыть движение раньше. Идти с опережением графика удается за счет изменения в проектных решениях.