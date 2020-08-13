Василий Орлов обсудил с амурскими банкирами доступность «Дальневосточной ипотеки»

На недавнем совещании в региональном Правительстве губернатор вместе с руководителями ведущих банков обсудил ситуацию с «Дальневосточной ипотекой». По мнению губернатора темпы кредитования в области неплохие, но работу стоит активизировать. В частности, нужно сделать ипотеку доступнее для индивидуального строительства..

В Приамурье сегодня действует несколько ипотечных программ с государственной поддержкой. Все они на особом контроле у региональной власти. Самая популярная программа — «Дальневосточная ипотека». На участи в ней амурчане подали 3400 заявок, из них положительное решение получили более двух тысяч. А 789 амурским семьям уже выдали кредиты.



— Это неплохой результат, однако работу можно и нужно активизировать. Особое внимание необходимо уделить индивидуальному жилищному строительству. По этому показателю область занимает 6 место среди регионов ДФО. Основной причиной для отказа здесь является отсутствие залогового имущества. Необходимо проработать возможные варианты для оказания поддержки в обеспечении залога при кредитовании на индивидуальное жилищное строительство, - подчеркнул губернатор.



Для большей доступности ипотеки, к слову, областное Правительство в этом месяце подготовило дополнительные льготы заемщикам. Те амурчане, кто приобретает или строит жилье на селе, могут рассчитывать на компенсацию первоначального взноса. Сумма компенсации до 500 тысяч рублей.