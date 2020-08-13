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13августа
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сегодня, 11:10 2

Василий Орлов обсудил с амурскими банкирами доступность «Дальневосточной ипотеки»

Василий Орлов обсудил с амурскими банкирами доступность «Дальневосточной ипотеки»
Фото: https://www.amurobl.ru/

На недавнем совещании в региональном Правительстве губернатор вместе с руководителями ведущих банков обсудил ситуацию с «Дальневосточной ипотекой». По мнению губернатора темпы кредитования в области неплохие, но работу стоит активизировать. В частности, нужно сделать ипотеку доступнее для индивидуального строительства..

В Приамурье сегодня действует несколько ипотечных программ с государственной поддержкой. Все они на особом контроле у региональной власти. Самая популярная программа — «Дальневосточная ипотека». На участи в ней амурчане подали 3400 заявок, из них положительное решение получили более двух тысяч. А 789 амурским семьям уже выдали кредиты.

— Это неплохой результат, однако работу можно и нужно активизировать. Особое внимание необходимо уделить индивидуальному жилищному строительству. По этому показателю область занимает 6 место среди регионов ДФО. Основной причиной для отказа здесь является отсутствие залогового имущества. Необходимо проработать возможные варианты для оказания поддержки в обеспечении залога при кредитовании на индивидуальное жилищное строительство, - подчеркнул губернатор.

Для большей доступности ипотеки, к слову, областное Правительство в этом месяце подготовило дополнительные льготы заемщикам. Те амурчане, кто приобретает или строит жилье на селе, могут рассчитывать на компенсацию первоначального взноса. Сумма компенсации до 500 тысяч рублей.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    15 минут назад

    А пока строить ИЖС будут - жить рядышком в сарае?

    кое кто, я так думаю, не вполне себе чётко понимает, что это собственно такое - ИЖС. Тут бы впору у министра строительства консультацию взять - но там совсем тоска с этим.

    Так что дам халявную консультацию: прежде чем начинать строить на земле - нужно прежде всего уже где то проживать постоянно, т.е. иметь свою квартиру. А так же иметь как минимум машину. А так же иметь инструменту тыщ на более чем 100, дружить с инженерами, строителями всех мастей и читать очень много научной литературы.

    А вот так вот просто взять кредит и построиться за 1 сезон - это только в сказке бывает или у тех, кто с большой наличкой очень дружит.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    5 минут назад

    с ДВ начнётся великое возвращение населения из города в деревню)))))))) а есть они, деревни-то?

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