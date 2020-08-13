Полиция просит амурчан опознать труп мужчины с татуировками «Дальний восток»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники уголовного розыска просят амурчан помочь установить личность мужчины, тело которого было обнаружено 28 июня 2011 года в селе Бочкарёвка Серышевского района. Особые приметы погибшего — татуировка «Не забуду восток» на фоне креста и двух холмов на правом предплечье, и татуировка «Дальний Восток» на фоне двух холмов на левом предплечье.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднее телосложение, лицо овальное, волос прямой, седой, коротко стриженный, имеется лобное облысение, брови прямые, редкие, спинка носа прямая, основание горизонтальное, губы тонкие, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаз светлые. Группа крови I положительная. Был одет в свитер темно-синего цвета с вертикальными полосками красного цвета, трико черного цвета с полосой серого цвета, футболку серого цвета, туфли на шнурках коричневого цвета. Всех, кто может помочь установить личность мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(4162)59-41-07, 59-41-05.

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#криминал #происшествия

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