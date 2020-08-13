Лучшие дальневосточные стартапы получат до 500 миллионов рублей на реализацию

Дальневосточный фонд высоких технологий при поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики запустил открытый отбор высокотехнологичных проектов по всей России. Лучшие разработки будут внедрять на Дальнем Востоке. Программа #GoEast продлится не менее трёх месяцев, сообщают организаторы.

Самые перспективные разработки получат до 500 миллионов рублей инвестиций от дальневосточного фонда высоких технологий на реализацию инвестиционных планов и поддержку НИОКР. По условиям отбора, часть средств нужно потратить на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 миллионов рублей за последние 12 месяцев. В приоритете — пять направлений:



— IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и др.)



— Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии)



— Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора



— Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей)



— Образовательные технологии



Прием заявок в рамках продлится до 5 октября.



— Главная задача властей и институтов развития — привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств. Это значит — нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты в том числе в сфере высоких технологий, — рассказал вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.