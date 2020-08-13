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сегодня, 10:49 0

Лучшие дальневосточные стартапы получат до 500 миллионов рублей на реализацию

Лучшие дальневосточные стартапы получат до 500 миллионов рублей на реализацию

Дальневосточный фонд высоких технологий при поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики запустил открытый отбор высокотехнологичных проектов по всей России. Лучшие разработки будут внедрять на Дальнем Востоке. Программа #GoEast продлится не менее трёх месяцев, сообщают организаторы.

Самые перспективные разработки получат до 500 миллионов рублей инвестиций от дальневосточного фонда высоких технологий на реализацию инвестиционных планов и поддержку НИОКР. По условиям отбора, часть средств нужно потратить на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке.

Принять участие в отборе может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 миллионов рублей за последние 12 месяцев. В приоритете — пять направлений:

— IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и др.)

— Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии)

— Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора

— Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей)

— Образовательные технологии

Прием заявок в рамках продлится до 5 октября.

— Главная задача властей и институтов развития — привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств. Это значит — нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты в том числе в сфере высоких технологий, — рассказал вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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#Дальний Восток #конкурсы #технологии

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