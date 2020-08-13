Амурская областная больница вернулась к штатной работе

В Амурской областной клинической больнице возобновили плановую госпитализацию пациентов для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Отменные ограничения действовали из—за коронавируса.

Как сообщает амурский минздрав, с учетом распространения коронавирусной инфекции, больные должны будут соблюдать ряд требований. Так, при поступлении в больницу пациент должен иметь при себе весь объем необходимых догоспитальных обследований.

Обязательно потребуется анализ на COVID-19, сделанный не позднее 7 дней до дня госпитализации. Пациент также придётся предоставить результаты компьютерной томографии органов грудной клетки. Исследование должно быть проведено не позднее 3-х дней до дня поступления. Кроме этого, потребуется карантинная справка об отсутствии контактов с «ковидными», написано в инстаграм—аккаунте АОКБ.

Пациенты, находящиеся в стационаре, по-прежнему, должны будут соблюдать масочный режим и дистанцию. Посещать больных можно будет в ограничительном режиме.