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13августа
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сегодня, 10:45 4

Амурская областная больница вернулась к штатной работе

Амурская областная больница вернулась к штатной работе
Фото: https://www.instagram.com/p/B0kreGHFok9/

В Амурской областной клинической больнице возобновили плановую госпитализацию пациентов для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Отменные ограничения действовали из—за коронавируса.

Как сообщает амурский минздрав, с учетом распространения коронавирусной инфекции, больные должны будут соблюдать ряд требований. Так, при поступлении в больницу пациент должен иметь при себе весь объем необходимых догоспитальных обследований.

Обязательно потребуется анализ на COVID-19, сделанный не позднее 7 дней до дня госпитализации. Пациент также придётся предоставить результаты компьютерной томографии органов грудной клетки. Исследование должно быть проведено не позднее 3-х дней до дня поступления. Кроме этого, потребуется карантинная справка об отсутствии контактов с «ковидными», написано в инстаграм—аккаунте АОКБ.

Пациенты, находящиеся в стационаре, по-прежнему, должны будут соблюдать масочный режим и дистанцию. Посещать больных можно будет в ограничительном режиме.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    48 минут назад

    так мерзко обслуживают в этой больнице-там кто то из руководителей области был в последнее время?

  • амурская алена

    амурская алена
    38 минут назад

    Интересно все эти дорогостоящие анализы,перед поступлением бесплатно делают или за свой счет,что-то об этом ничего не написали,секрет?

  • Янyа

    Янyа
    30 минут назад

    Вот не случайно написано: "отменные ограничения"!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    9 минут назад

    А за чей счёт весь этот набор ,,услуг,,?

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