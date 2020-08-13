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13августа
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сегодня, 10:20 0

В Сковородине построят спортивный парк

В Сковородине построят спортивный парк
Фото: www.amurobl.ru

В Сковородине появится современный спортивный парк. Его планируют создать на территории бывшего стадиона «Локомотив». Проектировщики уже приступили к разработке проекта. На данный момент есть готовая 3D версия наполнения парка, сообщает пресс — служба областного правительства.

Данный проект уже был представлен на очередном совещании губернатору Амурской области. Василий Орлов поддержал идею и дал рекомендации для её успешной разработки. Сегодня для стойки ищут партнёров.


– Проект будет реализовываться не один год, поэтому администрация Сковородинского района заинтересована в социальных партнерах. В настоящее время мы проводим встречи для поиска потенциальных спонсоров, – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.


Поддержать идею готовы местные газовики. Работники «Газпром трансгаз Томск» активно занимаются спортом и всегда участвуют в районных мероприятиях.


– Пропаганда здорового образа жизни – это отличный пример для других, ведь в нашем районе много сильных, достойных как спортсменов, так и просто любителей спорта. Реализация данного проекта должна дать новый импульс для занятия спортом населения города и района. Заинтересованность участия, как спонсоров, у нас конечно есть. Мы обязательно представим этот проект для рассмотрения, – прокомментировал Алексей Кукотин директор филиала «Газпром трансгаз Томск».

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#Сковородино #спорт #строительство

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