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сегодня, 10:06 1

В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Фото: unsplash.com

Вчера вечером, 12 августа недалеко от железнодорожного переезда села Бочкарёвка грузовой поезд сбил неизвестного. Мужчина умер на месте.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что машинист, увидев постороннего человека на путях, начал подавать предупредительные световые и звуковые сигналы. Ему пришлось применить экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Они устанавливают личность погибшего, опрашивают свидетелей и изучают видео с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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    1 час назад

    "Но предотвратить столкновение не удалось." Это поезда и человека! Феноменально. Может быть все таки просто наезд на человека не удалось предотвратить.

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