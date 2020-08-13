В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Вчера вечером, 12 августа недалеко от железнодорожного переезда села Бочкарёвка грузовой поезд сбил неизвестного. Мужчина умер на месте.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что машинист, увидев постороннего человека на путях, начал подавать предупредительные световые и звуковые сигналы. Ему пришлось применить экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.



Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Они устанавливают личность погибшего, опрашивают свидетелей и изучают видео с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.