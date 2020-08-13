Дальневосточный полпред Юрий Трутнев заболел коронавирусом
Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев заболел коронавирусом. Командировку на Дальний Восток ему пришлось отменить и уйти на самоизоляцию, сообщает РИА Новости.
Трутнев должен был участвовать в ряде мероприятий в регионах ДФО, отправившись в рабочую поездку вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, однако пока его приезд откладывается.
В ближайшее время полпред сдаст повторный анализ на COVID-19. Если диагноз подтвердится, то ему придётся работать в дистанционном режиме, так как в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен будет находиться на карантине минимум две недели.
Напомним, что 30 апреля коронавирусом переболел Михаил Мишустин.
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