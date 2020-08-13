Дальневосточный полпред Юрий Трутнев заболел коронавирусом

Трутнев должен был участвовать в ряде мероприятий в регионах ДФО, отправившись в рабочую поездку вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, однако пока его приезд откладывается.

В ближайшее время полпред сдаст повторный анализ на COVID-19. Если диагноз подтвердится, то ему придётся работать в дистанционном режиме, так как в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен будет находиться на карантине минимум две недели.

Напомним, что 30 апреля коронавирусом переболел Михаил Мишустин.