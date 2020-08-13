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13августа
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сегодня, 09:40 8

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев заболел коронавирусом

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев заболел коронавирусом
Фото: РБК

Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев заболел коронавирусом. Командировку на Дальний Восток ему пришлось отменить и уйти на самоизоляцию, сообщает РИА Новости.

Трутнев должен был участвовать в ряде мероприятий в регионах ДФО, отправившись в рабочую поездку вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, однако пока его приезд откладывается.

В ближайшее время полпред сдаст повторный анализ на COVID-19. Если диагноз подтвердится, то ему придётся работать в дистанционном режиме, так как в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен будет находиться на карантине минимум две недели.

Напомним, что 30 апреля коронавирусом переболел Михаил Мишустин.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Готов ковидом заразиться, лишь на ДВ не ехать! )))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    быстро вылечат

    партия сказала надо по болеть, для дела! явно не арбидолом будут лечить

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    от Мишустина заразился

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Оказывается сей представитель на ДВ в командировки ездит,- должен жить и работать на ДВ,- вахтовый метод....однако..

  • Разнящий

    Разнящий
    57 минут назад

    Тьфу, рожа бандитская.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    Трутнев должен уйти из-за хабаровских протестов

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    Скорейшего выздоровления Юрию Петровичу

  • Мира

    Мира
    26 минут назад

    Мы расстроились, что не приедет

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