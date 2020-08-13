Киев готовится к возвращению Крыма и Донбасса

Работа над концепцией продолжалась год, детали обсуждались и прорабатывались. По мнению украинских чиновников, возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины неизбежен. Соответствующий указ о создании проекта был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским. Мировое сообщество не стремится поддержать идею возвращения суверенитета Киева по отношению к отсоединившимся регионам, а наоборот, называет подобные перспективы крайне туманными.

Примечательно, что вопрос суверенитета был закрыт российскими властями еще в 2014 году, когда проведение референдума показало, что 96.57 процентов жителей крымского полуострова высказались за присоединение к России. На каком именно основании украинская сторона намерена вернуть Крым, остается неясным. Присоединение самопровозглашенных республик Донбасса также не представляется возможным, ведь выполнение соглашений давно остановилось, и пока речи о каком-либо сближении не ведется.