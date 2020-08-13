Выбор читателей за 12 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 12 августа.

Бывший градоначальник Благовещенска возглавила Амурский институт развития образования. Информацию о назначении подтвердили в АмИРО.

Амурские полицейские разыскивают 35-летнюю жительницу Благовещенска. 30 июля 2020 года Елена Сергеевна Протас ушла из больницы и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина нуждается в медицинской помощи.

В Благовещенске при ремонте улицы Загородной впервые применили технологию «Сларри Сил». Работу делят на этапы: сначала — устранение неровностей, потом — слой из литой эмульсионно-минеральной смеси. «Сларри Сил» позволит продлить срок службы покрытия.

В Амурской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом с начала пандемии в регионе выявлено 2 997 заражений COVID-19.