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Выбор читателей за 12 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 12 августа.

Бывший мэр Благовещенска назначена ректором Амурского областного института развития образования

Бывший градоначальник Благовещенска возглавила Амурский институт развития образования. Информацию о назначении подтвердили в АмИРО.

В Благовещенске разыскивают 35-летнюю женщину

Амурские полицейские разыскивают 35-летнюю жительницу Благовещенска. 30 июля 2020 года Елена Сергеевна Протас ушла из больницы и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина нуждается в медицинской помощи.

Благовещенский виадук ремонтируют по новейшей технологии

В Благовещенске при ремонте улицы Загородной впервые применили технологию «Сларри Сил». Работу делят на этапы: сначала — устранение неровностей, потом — слой из литой эмульсионно-минеральной смеси. «Сларри Сил» позволит продлить срок службы покрытия.

В Приамурье выявили 16 новых случаев коронавируса

В Амурской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом с начала пандемии в регионе выявлено 2 997 заражений COVID-19.

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#Обзор #интернет #СМИ

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