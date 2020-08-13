Гороскоп на 13 августа: Козерогам звёзды дают возможность отдохнуть, а Девам придётся пережить трудности в отношениях с близкими

Восход Солнца: 05:16

Заход Солнца: 19:52

Солнце во Льве.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по сделанным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут отличаться непредсказуемостью. Возможны конфликты из-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие. Изоляция сегодня определённо пойдёт на пользу вашей работе, в окружении людей вы не можете сосредоточиться.

Телец. Сегодня день предоставляет Тельцу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Телец сможет завязать новые знакомства! В светской беседе Телец сегодня сумеет показать себя во всей красе. Благоприятный день для совместного планирования, домашних хлопот, для визитов, приема гостей. Женщины-Тельцы сумеют блеснуть своим обаянием и талантами. Благоприятны поездки, встречи, обмен информацией и, конечно, подарки.

Близнецы. Звёзды не советуют гнаться за теми мечтами, которые вряд ли исполнятся без участия влиятельных лиц. Общение с бывшим партнёром может быть тяжелым, но необходимым, чтобы избавиться от морального груза.

Рак. Начало этой недели обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем. Критический день, который несёт неожиданные повороты, поэтому будьте осмотрительны. Не принимайте никаких важных решений, в общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

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Лев. Активный творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, — это удел семейных Львов. Не идите на поводу у своих иллюзий — это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Будьте справедливы по отношению к близким. Научитесь признавать свои ошибки. Регрессивное движение Венеры неблагоприятно скажется на отношениях в личной жизни. Остерегайтесь романтических приключений — они могут иметь нежелательные последствия. Мужчинам-Львам во избежание неприятностей не следует идти на поводу своих страстей. Возможны нервные срывы, нарастание внутреннего напряжения или ссора. Женщинам-Львам звёзды советуют избегать резких высказываний или разговора на повышенных тонах. Следует обратить внимание на свое самочувствие.

Дева. Финансовые проекты большинства Дев будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако, нет места и резкому взлёту. Неблагоприятный, конфликтный день. Будьте готовы к серьёзным неприятностям, они всегда могут оказаться рядом. Придётся пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Не откладывайте решение проблем на завтра. Если вы проявите прирождённую находчивость и проницательность, то середина следующей недели может принести успех в решении спорных вопросов и заключении сделок.

Весы. Венера будет способствовать усилению вашей чувственности. Вероятно любовное томление, неясные, но заманчивые желания. Вам позвонит или напишет человек из прошлого, общение выйдет и приятным, и полезным.

Скорпион. Тяжёлый и опасный день, связанный с нравственной чистотой, отказа от гордыни, иллюзий, избавления от чужих мыслей. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Новые идеи или постороннее влияние несут обман. Все вопросы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие сложности со здоровьем. Возможно, вы почувствуете сегодня лёгкое недомогание с самого утра, но к обеду всё нормализуется. У вас может быть некоторая меланхолия, причём почти без повода, поскольку неблагоприятные влияния закончатся и будут существовать только в вашем воображении. Вечером вам не мешало бы прогуляться перед сном, чтобы собраться с мыслями, которых накопилось предостаточно.

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Стрелец. Сегодня общение и деловые контакты не принесут вам удовлетворения. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Сегодня постарайтесь вести себя сдержанно — не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы. Стрельцу будет сложно настроиться на новую и долгосрочную работу. Ну, с начальством не поспоришь, поэтому придется взять на себя ответственность за часть крупных проектов.

Козерог. Звёзды дают вам возможность в этот день отдохнуть. Однако слишком расслабляться не следует — представителей этого знака в ближайшем будущем ожидают если не великие, то весьма важные дела. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможно, что вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалёком прошлом. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Помните, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Излишняя впечатлительность может быть причиной серьёзных негативных изменений в вашей судьбе.

Водолей. Вероятно плохое известие или завистник попробует подставить вам подножку. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить — и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Если сегодня вам предложат поездку — соглашайтесь: в пути вас ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются источники дополнительного заработка — спешите воспользоваться этой возможностью. У вас может быть запланирован откровенный разговор «по душам», который окажется скорее тяжелым, чем беззаботным.

Рыбы. Этот день может активизировать в Вас педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи. Вы получите известие, после которого ваше настроение подскочит до плюсовой отметки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев