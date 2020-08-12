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12 августа 2020, 22:53 0

В белорусском Бресте милиция открыла по протестующим огонь на поражение

В белорусском Бресте милиция открыла по протестующим огонь на поражение
Фото: rus.delfi.lv

В Бресте, во время столкновения митингующих и милиции, протестующая сторона начала осаживать сотрудников правоохранительных служб, на что последние были вынуждены открыть огонь на поражение. Одного человека ранили. Об этом сообщают "Известия".

Митингующие за свободные выборы в Белоруссии бросились на сотрудников милиции с арматурой и подручными средствами. Силовиками было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего сотрудники милиции открыли огонь на поражение. В результате стрельбы был ранен один человек. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

За время протестов свыше 100 человек обратились за медицинской помощью, около 6000 были арестованы, один погиб. По сети интернет "гуляют" самые разнообразные видео, на которых очень часто запечатлены неправомерные действия силовых структур. Один из таких видеороликов наглядно показывает, как по гуляющей с собакой паре средних лет был открыта стрельба резиновыми пулями, которые насквозь "прошили" руку мужчине, ведущему съемку. Столкновения продолжаются.

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#криминал #политика #происшествия #СМИ

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