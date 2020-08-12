Немецкие исследователи разрабатывают аккумуляторы из кирпичей

Для реализации идеи авторы разработали совершенно новое покрытие. Оно состоит из нановолокон токопроводящего полимера (PEDOT), которые впитываются в поры кирпича. Исследователи на некоторое время утопили кирпичи в жидкости, которая содержала компоненты материала. Содержащийся в кирпичах оксид железа подействовал как катализатор, так что компоненты сформировались в прочный полимер. Нанесенный слой создает некоторую "обшивку", которая накапливает и проводит электричество. Именно этот слой позволяет использовать кирпич как батарейку. Ученые надеются, что скоро подобную технологию будут применять по всему миру.



Кирпичи с PEDOT-покрытием отлично подойдут для обеспечения электричеством систем аварийного освещения помещений. Аварийное освещение сможет работать на энергии от 50 кирпичей в течение 5 часов. В качестве доказательства разработчики прикрепили к кирпичу светодиод, который довольно ярко загорелся.