Немецкие исследователи разрабатывают аккумуляторы из кирпичей
Красные кирпичи являются наиболее популярным строительным материалам во всем мире. После захода солнца кирпичи все еще остаются раскаленными, и в этом уже состоит доказательство того, что красный кирпич не только хороший строительный материал, но и накопитель энергии - в данном случае в виде тепла. Теперь ученые хотят использовать это свойство кирпичей как батареи. Об этом сообщает "Инопресса".
Для реализации идеи авторы разработали совершенно новое покрытие. Оно состоит из нановолокон токопроводящего полимера (PEDOT), которые впитываются в поры кирпича. Исследователи на некоторое время утопили кирпичи в жидкости, которая содержала компоненты материала. Содержащийся в кирпичах оксид железа подействовал как катализатор, так что компоненты сформировались в прочный полимер. Нанесенный слой создает некоторую "обшивку", которая накапливает и проводит электричество. Именно этот слой позволяет использовать кирпич как батарейку. Ученые надеются, что скоро подобную технологию будут применять по всему миру.
Кирпичи с PEDOT-покрытием отлично подойдут для обеспечения электричеством систем аварийного освещения помещений. Аварийное освещение сможет работать на энергии от 50 кирпичей в течение 5 часов. В качестве доказательства разработчики прикрепили к кирпичу светодиод, который довольно ярко загорелся.
Просмотров всего: 5
#наука #производство #технологии