Японские политики обсуждают варианты возврата Южнокурильских островов

Политики и пресса Японии сейчас горячо обсуждают сложившуюся ситуацию. Вопрос о возможности возврата островов военным путем рассматриваться не стал. Японские власти решили, что ближайшее время все силы уйдут на возможный локальный конфликт с КНР, который возникнет вокруг островов Сенкаку. Сейчас их контролируют японцы — ведь эти острова ценны шельфом, на котором нашли газ, и рыбными угодьями.



На Кунашире в Южно-Курильске сразу же после принятия поправок появился бетонный памятный знак, на котором высечены строчки из 67-й статьи Конституции. А 5 августа рядом с новопостроенным аварийно-спасательным центром МЧС открыли памятную доску, на которой высечено выражение императора Николая I: «Где русский флаг раз поднят — там он спущен быть не может». Всего японцы претендуют на четыре объекта: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.