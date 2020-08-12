Японские политики обсуждают варианты возврата Южнокурильских островов
После принятия поправок в Конституцию РФ, одним из положительных пунктов стала невозможность передачи каких - либо российских земель иностранцам. Японцы, поняв что теперь переговоров о Курилах быть не может, остались крайне возмущены ситуацией. Об этом сообщает "Рамблер".
Политики и пресса Японии сейчас горячо обсуждают сложившуюся ситуацию. Вопрос о возможности возврата островов военным путем рассматриваться не стал. Японские власти решили, что ближайшее время все силы уйдут на возможный локальный конфликт с КНР, который возникнет вокруг островов Сенкаку. Сейчас их контролируют японцы — ведь эти острова ценны шельфом, на котором нашли газ, и рыбными угодьями.
На Кунашире в Южно-Курильске сразу же после принятия поправок появился бетонный памятный знак, на котором высечены строчки из 67-й статьи Конституции. А 5 августа рядом с новопостроенным аварийно-спасательным центром МЧС открыли памятную доску, на которой высечено выражение императора Николая I: «Где русский флаг раз поднят — там он спущен быть не может». Всего японцы претендуют на четыре объекта: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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