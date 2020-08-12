Xiaomi выпустила прозрачный телевизор

Mi TV Lux Transparent Edition имеет диагональ в 55 дюймов. При выводе изображения на экран, пользователь может увидеть, что находится за ним. Телевизор имеет частоту обновления экрана 120 герц, прекрасную глубину цвета и охват цветового пространства. В целом, картинка получается превосходной.

Компания-производитель также заявила, что время отклика телевизора на сигналы равняется одной миллисекунде. Выпущенный аппарат работает на чипе Медиатек 9650, поддерживает технологию компенсации движения MEMC и технологию Dolby Atmos. Толщина корпуса устройства составляет 5,7 миллиметра.

Журналисты обратили внимание, что Mi TV Lux Transparent Edition является первым телевизором с прозрачной панелью, который будет производиться серийно. Первый прозрачный телевизор был показан компанией Samsung в 2016 году, затем похожий телевизор выпустила LG. Но разработки этих гигантов электронной техники так и не получили серийного производства.