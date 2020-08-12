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12августа
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сегодня, 19:59 0

ВТБ снизил сумму первоначального взноса по ипотеке

ВТБ снизил сумму первоначального взноса по ипотеке
Фото: gsinv.ru

ВТБ снижает процентные ставки и первоначальные взносы по многим кредитным продуктам в течение всего лета. Об этом сообщает "РБК".

Размер первоначального взноса по ипотеке теперь будет снижен с 20 до 15% от стоимости жилья. Причиной такого решения стало стремление сделать ипотеку для молодых российских семей как можно более доступной. Снижение суммы первоначального взноса наряду с довольно низкими процентными ставками должно положительно повлиять на решение семьи с детьми о приобретении жилья. Первоначальный взнос в 15% касается и "Дальневосточной ипотеки", а программа "Ипотека для семей с детьми" и вовсе предусматривает ставку в 5% годовых.

ВТБ не в первый раз за этот год изменил условия ипотечного кредитования. Ставка по ипотеке уже дважды за лето была снижена, и в начале июня было принять решение уменьшить процент первоначального взноса с 20 до 15%. В тот же период ставка по кредиту для семей с детьми была снижена на один процентный пункт и позволяла оформить ипотеку под 7.9% годовых. Теперь, с начала августа, все базовые ипотечные продукты ВТБ снизились на 0.5 процентного пункта.

Примечательно, что в июле Сбербанк также снизил ставки по ипотечным продуктам на половину процентного пункта. После внесенных изменений, минимальная ставка по ипотечному кредитованию в Сбербанке составила 7.3% годовых.В самом начале августа правительством было утверждено снижение первоначального взноса до 15% от общей суммы стоимости жилья. Разработанная программа позволит брать ипотечные кредиты на новостройки под 6.5% годовых, что является неплохим поводом решиться на приобретение собственного жилья.

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#жизнь #Недвижимость

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