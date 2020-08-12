Вакцина от коронавируса появится в течение двух недель

В данный момент осуществляется контроль качества, после прохождения которого первые упаковки препарата сразу же пойдут на вакцинацию групп риска. Власти подчеркнули, что вакцина будет нацелена исключительно на внутренний рынок. Век технологий диктует свои правила, и поэтому планируется разработка специального приложения, которое позволит привитым людям в режиме онлайн сообщать о своем самочувствии и общих ощущениях. Данный этап является третьей фазой разработки вакцины. Две предыдущих были успешно пройдены, а ее участники получила компенсацию.



О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую назвали "Спутник V", сообщил президент России Владимир Путин. Сообщается, что в гражданский оборот препарат поступит с 1 января 2021 года. Власти утверждают, что все резко отрицательные заявления касаемо вакцины безосновательны, и сделаны зарубежными агентами. Всемирная организация здравоохранения и национальный эксперт по инфекционным заболеваниям США уже высказали сомнения касаемо российского препарата.