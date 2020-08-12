Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:19 0

В мире отмечают день рождения антисептика

В мире отмечают день рождения антисептика
Фото: pixabay.com

В этот день, 12 августа 1865 года впервые во время операции был использован антисептик. Это была карболовая кислота для предотвращения инфицирования раны пациента. Именно эта дата считается всемирным Днём рождения антисептики.

В середине XIX века в Вене работал акушер Игнац Земмельвейс. Он заметил, что в отделении, куда приходили студенты, смертность была выше, чем там, куда студенты не допускались. Главная причина — грязные руки студентов. В 1847 году Игнац предложил мыть руки медработников раствором хлорной извести. Это снизило смертность в 10 раз, но при жизни его открытия не признали.

Английский врач Джозеф Листер, работал в Глазго. В честь него была названа бактерия листерия, так как он разработал меры борьбы с ней. Джозеф использовал раствор карболовой кислоты от двух до пяти процентов. Он даже распылял карболовую кислоту в операционной. Метод Листера снизил осложнения после операций и смертность в несколько раз. Как выяснилось позже, фенол (карболовая кислота) оказался чрезвычайно токсичным. Предельно допустимая концентрация его в воздухе — всего 5 мг/м3.

В состав эффективного современного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать руки антисептиком нужно тщательно: кожу между пальцами, кончики. Втирать средство нужно до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Просмотров всего: 33

#здоровье #коронавирус #медицина

распечатать


В России и мире

Вакцина от коронавируса появится в течение двух недель
В России и мире

Ученые выяснили связь аспирина с образованием раковых клеток
Общество 5

Благовещенский фельдшер получил награду за спасение детей в автокатастрофе
Коронавирус

В Приамурье выявили 16 новых случаев коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь