В мире отмечают день рождения антисептика

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В этот день, 12 августа 1865 года впервые во время операции был использован антисептик. Это была карболовая кислота для предотвращения инфицирования раны пациента. Именно эта дата считается всемирным Днём рождения антисептики.



В середине XIX века в Вене работал акушер Игнац Земмельвейс. Он заметил, что в отделении, куда приходили студенты, смертность была выше, чем там, куда студенты не допускались. Главная причина — грязные руки студентов. В 1847 году Игнац предложил мыть руки медработников раствором хлорной извести. Это снизило смертность в 10 раз, но при жизни его открытия не признали.



Английский врач Джозеф Листер, работал в Глазго. В честь него была названа бактерия листерия, так как он разработал меры борьбы с ней. Джозеф использовал раствор карболовой кислоты от двух до пяти процентов. Он даже распылял карболовую кислоту в операционной. Метод Листера снизил осложнения после операций и смертность в несколько раз. Как выяснилось позже, фенол (карболовая кислота) оказался чрезвычайно токсичным. Предельно допустимая концентрация его в воздухе — всего 5 мг/м3.



В состав эффективного современного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать руки антисептиком нужно тщательно: кожу между пальцами, кончики. Втирать средство нужно до полного высыхания, но не менее 30 секунд.