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12августа
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сегодня, 18:14 0

Руководителя центра материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области будут судить за растрату

Руководителя центра материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области будут судить за растрату
Фото: unsplash.com

Бывшего начальника центра материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы будут судить за растрату и присвоение федеральных денег. По версии следствия, оплаченные работы выполнялись лишь на бумаге.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника федерального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области» в растрате.

По материалам уголовного дела, обвиняемый в период с августа по сентябрь 2017 года, используя своё служебное положение, путем заключения фиктивных договоров субподряда между федеральным учреждением и аффилированной ему организацией, похитил более 150 тысяч рублей за якобы выполненные работы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, обвиняемый изготовил фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и погрузо-разгрузочных работ и акты приемки выполненных работ. Эти документы руководитель центра предоставил в бухгалтерию и распорядился оплатить их.

Учреждение перечислило на счёт юридического лица деньги, часть из которых обвиняемый присвоил, а другую часть – растратил в пользу руководителя организации, на расчётный счёт которой были переведены средства.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В данный момент на имущество обвиняемого наложен арест, дело передано в суд, сообщает следственный комитет России по Амурской области.

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