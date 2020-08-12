Благовещенцы решат, какого цвета будет фасад Амурской областной библиотеки
Городские власти проводят опрос, какого цвета должен быть фасад Амурской областной научной библиотеки – серым или чёрным. Опрос стартовал в сторис инстаграм-аккаунта городской администрации @blagoveshchensk.rf.
Недавно библиотеку по улице Ленина 139 покрасили в чёрный графитовый цвет. Это временное решение — фасад будут реконструировать. Планировалось, что в конце фасад будет серым.
— С момента постройки здания в 1975 году, фасад ни разу не реконструировали. По нему пошли трещины, есть теплопотери, — рассказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.
Многим горожанам понравился стильный чёрный фасад библиотеки. Его благовещенцы активно обсуждают в социальных сетях:
«Чёрный цвет – шикарный! Жаль, что исправят»,
«Можно чёрный, ещё круче будет»,
«Библиотека в чёрном здорово контрастирует с памятниками советской эпохи – у нас там старые девятиэтажки по соседству, построенные в 1968 году»,
«Чёрный фасад общественного здания выглядит лаконично и строго, подчёркивая значение научной библиотеки в жизни города».
Мнение горожан учтут при принятии решения об окончательном облике здания, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.
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