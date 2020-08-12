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12августа
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сегодня, 18:01 2

Благовещенцы решат, какого цвета будет фасад Амурской областной библиотеки

Благовещенцы решат, какого цвета будет фасад Амурской областной библиотеки
Фото: благовещенск.рф

Городские власти проводят опрос, какого цвета должен быть фасад Амурской областной научной библиотеки – серым или чёрным. Опрос стартовал в сторис инстаграм-аккаунта городской администрации @blagoveshchensk.rf.

Недавно библиотеку по улице Ленина 139 покрасили в чёрный графитовый цвет. Это временное решение — фасад будут реконструировать. Планировалось, что в конце фасад будет серым.

— С момента постройки здания в 1975 году, фасад ни разу не реконструировали. По нему пошли трещины, есть теплопотери, — рассказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Многим горожанам понравился стильный чёрный фасад библиотеки. Его благовещенцы активно обсуждают в социальных сетях:

«Чёрный цвет – шикарный! Жаль, что исправят»,

«Можно чёрный, ещё круче будет»,

«Библиотека в чёрном здорово контрастирует с памятниками советской эпохи – у нас там старые девятиэтажки по соседству, построенные в 1968 году»,

«Чёрный фасад общественного здания выглядит лаконично и строго, подчёркивая значение научной библиотеки в жизни города».

Мнение горожан учтут при принятии решения об окончательном облике здания, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#культура

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    А, извините пожалуйста, что этот опрос значит - "Чёрный или Серый"?

    И почему это должно население решать?

    У вас нет концепции цветового решения фасадов, выходящих на ул. Ленина? теперь будем красить в то, в чё население скажет?

    Или будем как в микрорайоне - квартал серый - напротив-красный?

  • Разнящий

    Разнящий
    19 минут назад

    На крематорий похоже.

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