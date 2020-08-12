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12августа
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сегодня, 17:40 0

Бояться увольнений стоит работникам торговли, транспортной отрасли и бытового обслуживания

В Минтруде России сообщили, в каких сферах могут быть массовые сокращения работников. Под ударом работники торговли, транспортной отрасли и бытового обслуживания.

Под угрозой также сотрудники административной, обеспечивающей работы, сферы услуг и транспортной отрасли, пишет газета «Известия», со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России.

Меньше всего рисков потерять работу у тех, кто задействован в сфере логистики, консалтинга, металлургии, химической и топливной промышленности.

В Минтруде отметили, что число предполагаемых к увольнению работников составляет 0,4% от всех работающих россиян. Речь идет примерно о 217 тысячах трудоустроенных граждан.

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#работа

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