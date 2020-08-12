Ученые выяснили связь аспирина с образованием раковых клеток

Специалисты провели ряд экспериментов с участием порядка 19 тысяч человек в возрасте старше 70 лет. Исследуемые люди не имели физических недостатков или патологий. Особо важной частью эксперимента стало отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний или деменции. Тестирование длилось 5 лет, в течение которых одной группе участников давали плацебо, а второй небольшую дозу аспирина.

В ходе эксперимента выяснилось, что несмотря на отсутствие влияния медикамента на риск появления онкологических заболеваний, аспирин способствует стимулированию уже образовавшейся раковой опухоли, ускоряя процесс роста онко клеток. Это наблюдение дает возможность определить взаимодействие пораженных клеток с тем или иным препаратом, что бы исключить употребление медикаментов, которые могут нанести повышенный урон здоровью человека. Группа исследователей Массачусетской больницы продолжит работу по изучению, что поможет расширить список опасных к применению онкобольными веществ.