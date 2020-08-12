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12августа
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сегодня, 17:28 0

По загрязнению Селемджи нефтепродуктами возбудили уголовное дело

По загрязнению Селемджи нефтепродуктами возбудили уголовное дело

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджа. Напомним, что сообщение о загрязнении Селемджи в районе посёлка Экимчан поступило в Росприроднадзор 28 июля. Загрязнение реки прекратилось 3 августа.

Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по результатам проведения процессуальной проверки. Были обнаружены признаки преступления по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Следствие установило, что загрязнение реки Селемджа произошло на участке коммерческой организации по поиску и оценке полезных ископаемых. В реке обнаружили нефтепродукты и взвешенные вещества.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза, сообщает пресс-служба следственного комитета.

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#криминал #происшествия #экология

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