По загрязнению Селемджи нефтепродуктами возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по результатам проведения процессуальной проверки. Были обнаружены признаки преступления по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».



Следствие установило, что загрязнение реки Селемджа произошло на участке коммерческой организации по поиску и оценке полезных ископаемых. В реке обнаружили нефтепродукты и взвешенные вещества.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза, сообщает пресс-служба следственного комитета.