Суд обязал администрацию Благовещенска восстановить баню в Моховой Пади

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Жители посёлка Моховая Падь пожаловались в прокуратуру на неработающую баню. По коллективному обращению была организована проверка.



На территории посёлка Моховая Падь проживает более трёх тысяч человек в 152 многоквартирных и частных жилых домах. Централизованная система водоснабжения подведена только в 17 домов.



Баня в посёлке не работает с апреля 2019 года. При этом администрация города еры по восстановлению функционирования бани не принимала, сообщает прокуратура Амурской области.



По результатам проверки прокурор города направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать городскую администрацию создать в посёлке Моховая Падь условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг общественной бани. Исковые требования прокурора полностью удовлетворены.