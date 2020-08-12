Две молодые семьи из Тынды смогли купить себе новые квартиры благодаря «Дальневосточной ипотеке»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В северной столице Приамурья по программе «Дальневосточная ипотека» две молодые семьи смогли приобрести квартиры. Для покупки жилья по льготным условиям в Тынде доступны два дома: новостройка, расположенная по улице Октябрьской, 22Б и пятиэтажный дом, который будет сдан в эксплуатацию осенью этого года. По этим адресам молодые семьи могут приобрести 1,2 и 3-комнатные квартиры.

– Такое счастье, что теперь у нас есть своя квартира. Здорово, что на Дальнем Востоке появилась такая возможность – приобретать доступную недвижимость. Сейчас у меня взнос по ипотеке почти в два с половиной раза меньше, нежели нам приходилось платить за съемную квартиру, – рассказала Дарья Силак.

В конце июля Дарья и двое ее детей заселилась в новую квартиру площадью в 69,7 квадратных метра. Рядом с домом довольно развитая инфраструктура: рядом есть школа и детский сад. Жильё семья Силак собирались приобрести уже давно, но высокие процентные ставки не давали такой возможности. После появления льготной программы «Дальневосточная ипотека» мечта молодой семьи о своем жилье стала возможной. Первоначальным взносом послужил сертификат по программе «Молодая семья».

Напомним, что купить жилье по программе «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно), семьи из одного родителя до 35 лет с детьми до 18 лет и участники программы «Дальневосточный гектар». Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Кредит предоставляется на срок до 20 лет на сумму не более 6 миллионов рублей.

Пресс-служба амурского правительства сообщает, что с начала действия программы в области «Дальневосточной ипотекой» воспользовались более трёх тысяч молодых семей. Общая сумма кредитования составила 2 миллиарда 362 миллиона рублей, при этом средний заём равен 3 миллионам 200 тысячам рублей.