Многодетным семьям Приамурья выделят средства на подготовку к школе

Фото: pixabay.com

Многодетные семьи Приамурья получат ежегодную денежную помощь на покупку одежды и обуви для школьников. Как сообщает пресс-служба правительства области, в этом году размер выплаты на каждого учащегося составит 2 289 рублей. На сегодняшний день деньги уже получили около 15 тысяч детей.

Управление социальной защиты населения напоминает, что если в многодетной семье ребенок поступил в 1 или 10 класс, в учреждение до 1 сентября нужно предоставить справку от школы, подтверждающее зачисление ребенка.

В случае, если учащийся сменил школу, также потребуется принести справку, подтверждающую обучение ребенка в новом учреждении.