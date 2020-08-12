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12августа
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сегодня, 19:13 0

Многодетным семьям Приамурья выделят средства на подготовку к школе

Многодетным семьям Приамурья выделят средства на подготовку к школе
Фото: pixabay.com

Многодетные семьи Приамурья получат ежегодную денежную помощь на покупку одежды и обуви для школьников. Как сообщает пресс-служба правительства области, в этом году размер выплаты на каждого учащегося составит 2 289 рублей. На сегодняшний день деньги уже получили около 15 тысяч детей.

Управление социальной защиты населения напоминает, что если в многодетной семье ребенок поступил в 1 или 10 класс, в учреждение до 1 сентября нужно предоставить справку от школы, подтверждающее зачисление ребенка.

В случае, если учащийся сменил школу, также потребуется принести справку, подтверждающую обучение ребенка в новом учреждении.

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#дети #помощь #соцзащита #школа

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