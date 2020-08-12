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сегодня, 17:09 0

Начальник управления образования Благовещенска ответит на вопросы родителей

Начальник управления образования Благовещенска ответит на вопросы родителей
Фото: pixabay.com

Начальник управления образования Благовещенска Элина Поцелуева в прямом эфире расскажет, как изменится процесс обучения и ответит на вопросы родителей. Прямой эфир состоится в пятницу, 14 августа, в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf с 12:00 до 13:00.

Во время онлайн-выступления будут подведены итоги работы межведомственной комиссии по приемке детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Мамам и папам расскажут в каком формате пройдут праздничные линейки 1 сентября, как будет построено обучение по сменам и ответят на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Родители уже сейчас могут присылать свои вопросы в директ аккаунта @blagoveshchensk.rf.

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#образование #школа

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