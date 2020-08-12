Центр Минска разблокирован: силовики покинули город
Сегодня с улиц Минска сняли оцепление и восстановили движение транспорта по основным магистралям. Дополнительные военные силы были привлечены в столицу Белоруссии, чтобы не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов, пишет ТАСС.
Из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.
Просмотров всего: 30