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12августа
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сегодня, 16:52 0

Центр Минска разблокирован: силовики покинули город

Сегодня с улиц Минска сняли оцепление и восстановили движение транспорта по основным магистралям. Дополнительные военные силы были привлечены в столицу Белоруссии, чтобы не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов, пишет ТАСС.

Из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

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