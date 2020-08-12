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12августа
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сегодня, 16:45 1

На торги выставлено нежилое помещение в центре Белогорска

В центре Белогорска нежилое помещение выставлено на торги. Комитет имущественных отношений объявил аукцион по продаже объекта недвижимости по ул. Ленина, 113.

– Аукцион проводится в электронной форме по продаже нежилого помещения общей площадью 70,1 кв.м, – рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Физическое состояние объекта, расположенного в пятиэтажном многоквартирном доме, удовлетворительное. Оно находится на первом этаже дома, что очень удобно при организации бизнеса в сфере услуг, торговли. Начальная цена продажи имущества равна 3,58 млн. рублей.

Аукцион состоится 7 сентября в 8:00 по московскому времени на электронной площадке «РТС - тендер» Имущественные торги, на сайте www.rts-tender.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»). Заявки на участие принимаются до 1 сентября.

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС - тендер».

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#Белогорск

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    38 минут назад

    чтобы Цирк домой отправить?)

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