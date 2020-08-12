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12августа
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сегодня, 16:38 1

Благовещенский фельдшер получил награду за спасение детей в автокатастрофе

Благовещенский фельдшер получил награду за спасение детей в автокатастрофе
Фото: благовещенск.рф

Фельдшер благовещенской станции скорой помощи Сергей Рудых получил благодарственное письмо и памятный подарок от мэра Благовещенска. Медик удержал двух детей при лобовом столкновении машин во время автокатастрофы на улице Мухина и тем самым уберёг их от сильных травм.

По словам фельдшера, во время столкновения он действовал быстро и не задумываясь. Мужчина успел сориентироваться и в доли секунды обхватил детей. Мама Сергея рассказала, что он занимается карате. Возможно, уберечь маленьких пассажиров от травм помогла именно спортивная реакция, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Глава города Олег Имамеев поблагодарил медика за самоотверженность и решительность, проявленные в экстремальной ситуации при спасении жизни и здоровья детей.

Напомним, серьёзная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Благовещенске 10 августа на улице Мухина. В машину «скорой» въехала Toyota Corolla, водитель которой погиб. В автомобиле скорой помощи в момент аварии находились пять человек, в том числе двое детей — полутора и 11 лет, которых везли в детскую городскую больницу.

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#медицина #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    13 минут назад

    маска есть! и не важно как она надета

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