Благовещенский фельдшер получил награду за спасение детей в автокатастрофе

Фото: благовещенск.рф

По словам фельдшера, во время столкновения он действовал быстро и не задумываясь. Мужчина успел сориентироваться и в доли секунды обхватил детей. Мама Сергея рассказала, что он занимается карате. Возможно, уберечь маленьких пассажиров от травм помогла именно спортивная реакция, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Глава города Олег Имамеев поблагодарил медика за самоотверженность и решительность, проявленные в экстремальной ситуации при спасении жизни и здоровья детей.

Напомним, серьёзная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Благовещенске 10 августа на улице Мухина. В машину «скорой» въехала Toyota Corolla, водитель которой погиб. В автомобиле скорой помощи в момент аварии находились пять человек, в том числе двое детей — полутора и 11 лет, которых везли в детскую городскую больницу.