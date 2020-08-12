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12августа
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сегодня, 18:35 1

Детский лагерь «Колосок» отремонтируют

Детский лагерь «Колосок» отремонтируют
Фото: www.instagram.com/minstroyamur/

Реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Колосок» начнут в следующем году. После окончания работ там появится центр выявления и поддержки одаренных детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый комплекс на 200 мест.

В планах провести реконструкцию действующей котельной, наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

Проект для будущих изменений подготовят в декабре 2020 года. На строительство потребуется еще как минимум год.

Как сообщает областной минстрой, работы будут вестись по программе «Развитие образования Амурской области».

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#дети #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    который раз ремонтируют-столько денег вложено-явно кто то отмывает бабосики

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