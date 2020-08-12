Детский лагерь «Колосок» отремонтируют

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Реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Колосок» начнут в следующем году. После окончания работ там появится центр выявления и поддержки одаренных детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый комплекс на 200 мест.



В планах провести реконструкцию действующей котельной, наружных инженерных сетей и благоустройство территории.



Проект для будущих изменений подготовят в декабре 2020 года. На строительство потребуется еще как минимум год.



Как сообщает областной минстрой, работы будут вестись по программе «Развитие образования Амурской области».