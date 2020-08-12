В амурских школах столовые могут заменить привозными обедами

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На заседании правительства обсудили организацию горячего питания в школах области. Как сообщил губернатор Василий Орлов, в некоторых школах полноценные столовые могут заменить на привозные обеды: доставлять готовые горячие блюда в некоторых местностях может быть целесообразнее.

На новое оборудование для 10 районных школьных столовых выделили 30 миллионов рублей. Поставки оборудования уже начались, к концу года министерство образования области планирует обновить пищеблоки во всех 295 школах области, рассказали в пресс-службе Приамурья.



— Ориентировочная стоимость обедов по южным районам будет 63 рубля, а по северным –— 73 рубля. Средства мы направим на оплату продуктов питания, — рассказала заместитель председателя правительства области — министр образования и науки области Светлана Яковлева.



Губернатор области предложил приобрести автомобили для обеспечения детей горячим питанием, если такие понадобятся.



— Оцените, есть ли такая потребность. Определитесь в количестве и требованиях к этому транспорту. Приобретение специального автомобиля целесообразнее оборудования полноценного пищеблока в маленькой школе, — сказал глава Приамурья.