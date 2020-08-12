Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 3

В амурских школах столовые могут заменить привозными обедами

В амурских школах столовые могут заменить привозными обедами
Фото: pixabay.com

На заседании правительства обсудили организацию горячего питания в школах области. Как сообщил губернатор Василий Орлов, в некоторых школах полноценные столовые могут заменить на привозные обеды: доставлять готовые горячие блюда в некоторых местностях может быть целесообразнее.

На новое оборудование для 10 районных школьных столовых выделили 30 миллионов рублей. Поставки оборудования уже начались, к концу года министерство образования области планирует обновить пищеблоки во всех 295 школах области, рассказали в пресс-службе Приамурья.

— Ориентировочная стоимость обедов по южным районам будет 63 рубля, а по северным –— 73 рубля. Средства мы направим на оплату продуктов питания, — рассказала заместитель председателя правительства области — министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Губернатор области предложил приобрести автомобили для обеспечения детей горячим питанием, если такие понадобятся.

— Оцените, есть ли такая потребность. Определитесь в количестве и требованиях к этому транспорту. Приобретение специального автомобиля целесообразнее оборудования полноценного пищеблока в маленькой школе, — сказал глава Приамурья.

Просмотров всего: 385

#дети #школа

распечатать


Общество

Начальник управления образования Благовещенска ответит на вопросы родителей
Общество

В России хотят увеличить пособия на детей из малообеспеченных семей
Общество 3

Более трёх тысяч амурских первоклашек получат «губернаторский портфель»
Общество 1

В Благовещенске дети стали жертвами развода родителей

Комментарии
Показать все (3)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    53 минуты назад

    А он вообще сам это привозное хавал? В больничках тех же.

    Пусть похавает - свиней лучше кормят. И не надо рассказов о диетах больным. Всё мясное - из сорта Гэ, хлеб - Гэ (который видать в магазинах не выкупили), супы - вода с капустой.А всё почему? Потому что Аукционы на поставку выиграли.

    И так же будет со школами.

  • foxik62

    foxik62
    45 минут назад

    Готовьтесь к ковидным койкам увеличивать количество инфекционных.

  • Аксюта

    Аксюта
    44 минуты назад

    Фото- убойное. Ужас ужасный.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь