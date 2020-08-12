Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 0

Завтра часть Чигирей останется без света

Завтра часть Чигирей останется без света
Фото: pixabay.com

Завтра, 13 августа, в некоторых районах Чигирей не будет электроэнергии. Отключения связаны с плановыми работами по техобслуживанию электросетей, а также с обрезкой деревьев в охранных зонах линий электропередачи.

С 09:00 до 14:00 не будет электричества на улицах Светлой, Янтарной, Сосновой (4-й микрорайон), Полевой (4-й микрорайон), Лесной (4-й микрорайон), Заречной, а также в переулках Надежды, Ягодном, Счастливом, Кленовом.

С 13:00 до 17:00 под отключение попадают улицы Лесная, Зелёная, Мира; магазины «У друзей», «Любимый», детский сад, склад «Окна+», сообщает ДРСК.

Просмотров всего: 250

#ЖКХ #энергетика

распечатать


Общество

Более ста домов Приамурья капитально отремонтировали с начала года
Эксклюзив 14

Фотогалерея Амур.инфо: ЖКХ-арт в Благовещенске
Общество 3

Первую в России наплавную солнечную электростанцию установили на Нижне-Бурейской ГЭС

Общество 15

Городской и Первомайский парки исключат из зелёного пояса Благовещенска
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь