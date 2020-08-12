Завтра часть Чигирей останется без света

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Завтра, 13 августа, в некоторых районах Чигирей не будет электроэнергии. Отключения связаны с плановыми работами по техобслуживанию электросетей, а также с обрезкой деревьев в охранных зонах линий электропередачи.

С 09:00 до 14:00 не будет электричества на улицах Светлой, Янтарной, Сосновой (4-й микрорайон), Полевой (4-й микрорайон), Лесной (4-й микрорайон), Заречной, а также в переулках Надежды, Ягодном, Счастливом, Кленовом.

С 13:00 до 17:00 под отключение попадают улицы Лесная, Зелёная, Мира; магазины «У друзей», «Любимый», детский сад, склад «Окна+», сообщает ДРСК.

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