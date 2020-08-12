Жители Ивановского района отправили на конкурс «Поступки и люди» историю своей погибшей односельчанки

Завершился приём заявок на участие в областном конкурсе социально значимых поступков «Поступки и люди». В конкурсе 7 номинаций: «Во имя жизни», «Гражданская позиция», «Большое сердце», «Семейные ценности», «Забота о людях, «Повод гордиться», «Мы вместе».

— В конкурсе «Поступки и люди» в этом году появилась новая номинация «Мы вместе», она объединила волонтёров, которые оказывают помощь в период пандемии COVID-19. Меня поразила история номинантки Екатерины Комогорцевой из Ивановского района, которая, несмотря на свою тяжёлую болезнь (онкология), вместе с маленькой дочерью шила маски и бесплатно раздавала их пожилым людям, сотрудникам полиции, учителям. Она организовывала онлайн-акции, челленджи, флешмобы, показывая людям, что самоизоляция — это не повод для грусти. В конце мая Екатерина ушла из жизни, ей было 24 года. Конечно, поступки девушки, о которых для социального проекта рассказали ивановцы, мы отметим вне конкурса, — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

О жизни и поступках Екатерины Комогорцевой рассказали члены волонтёрского корпуса Ивановского района.

«В селе Анновка Ивановского района жила замечательная, жизнерадостная, любящая жизнь девушка, открытый, светлый человечек — Екатерина Комогорцева, наша Катюшка. Она строила планы, жила ради всех. 25 мая, на 24 году жизни, после продолжительной болезни, она скончалась. Будучи председателем Совета молодёжи, волонтёром, она всегда приходила на помощь, что бы ни случилось», — написали ивановцы в заявке на конкурс.

Екатерина была волонтёром всероссийской акции взаимопомощи « # МыВместе» и помогала пожилым людям во время пандемии коронавирусной инфекции. Даже находясь в больнице из-за своей болезни, Екатерина шила и дарила маски больным с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году Екатерина Комогорцева стала победителем областного заочного конкурса «Доброволец-2019» в номинации «Организатор добровольчества». В тот же год молодёжный Cовет, который она возглавляла, стал лучшим в Ивановском районе.

Голосовать за участников конкурса можно будет до середины октября. О добрых делах номинантов амурчане узнают из СМИ.

Всего на конкурс «Поступки и люди» подано 157 заявок, в прошлом году их было 99. Больше всех конкурсантов номинировано на «Гражданскую позицию» — 47 заявок. На втором и третьем месте номинации «Мы вместе» — 43 и «Забота о людях» — 35. Победитель в каждой номинации получит ценный приз и диплом конкурса на торжественной церемонии в ноябре.

Конкурс «Поступки и люди» во второй раз проводит общественная палата Амурской области совместно с региональным правительством и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области». Подать заявки на участие могли все желающие с 19 июня. Выдвигать номинантов могли как физические лица, так и организации, сообщает портал правительства Амурской области.