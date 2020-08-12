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12августа
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сегодня, 16:09 2

Футбольные тренеры Приамурья могут повысить свою квалификацию

Футбольные тренеры Приамурья могут повысить свою квалификацию

Обучающие курсы для тренеров пройдут осенью в Амурской области. Их проведут педагоги Академии физической культуры и спорта города Омска. Это территориально ближайший к Приамурью вуз, который имеет лицензию на проведение подобных мастер-классов, сообщает региональный минспорт.

Омские специалисты уже знакомы амурчанам. Подобного рода мероприятие проходило за счёт денег детской футбольной лиги «Амурец». В этом году курс прослушают тренеры области, причём совершенно бесплатно – расходы берёт на себя Российский футбольный союз. Организатором вновь выступит детская лига.

Визит омских преподавателей запланирован на конец сентября. За неделю участники курса прослушают 144 часа лекций, после которых получат соответствующий сертификат. Интересно, что обучение может проходить и в заочной форме – дистанционно.

– В скором времени Российский футбольный союз будет проверять квалификацию тренеров: имеют ли они право тренировать, есть ли у них лицензия. То есть идём к тому, чтобы образование тренеров было на уровне, чтобы они приобретали соответствующие навыки, которые позволят успешно работать, – пояснил президент детской футбольной лиги Анатолий Кулик.

Уже сейчас на участие в обучении подали заявки 17 тренеров, ожидается, что слушателями курса будут не менее 30 человек. Стоит отметить, что быть действующим футбольным тренером необязательно. Главное, иметь высшее или средне-специальное образование в сфере физической культуры.

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#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    47 минут назад

    Вы укурились, за неделю 144 часа отслушать?

    Это же по 20 часов в сутки чистыми без выходных.

    Какой после этого сертификат выдадут? - мастер спорта по выносливости?

  • Разнящий

    Разнящий
    25 минут назад

    Футбольные тренеры есть, а футбола нет.

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