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12августа
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сегодня, 15:41 0

За строительством «Бамовского Арбата» можно будет наблюдать онлайн

За строительством «Бамовского Арбата» можно будет наблюдать онлайн
Фото: www.instagram.com/gazeta_bam/

Началась установка видеокамер на строительных площадках проекта «Бамовский Арбат», который скоро появится в Тынде. После того как все камеры установят, наблюдать за работой строителей сможет каждый.

– Включаем видеонаблюдение на «Бамовском Арбате» до начала работ. Федеральный проект теперь под бдительным оком камер с высочайшим разрешением. После их установки на официальном сайте мэрии разместим ссылку, и каждый сможет наблюдать в режиме реального времени за процессом. В перспективе все строительные площадки будут оснащены системой видеонаблюдения, – написала в своём инстаграм-аккаунте Марина Михайлова.

«Бамовский Арбат» появится в Тынде благодаря победе во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Конкурс проводится с 2018 года по инициативе президента России. Стоимость всех работ – 120 миллионов рублей, 75 миллионов из них выделяет федеральный бюджет, 30 миллионов выделяют спонсоры, 15 миллионов даст бюджет области.

По проекту в центре Тынды появится четыре зоны. В первой расположится памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. Вторая зона – это торговая улица, на которой разместятся сувенирные лавочки и кафе, будут работать каскадные фонтаны. В третьей зоне установят игровые площадки для взрослых и детей. Четвёртая зона – это «нескучный сквер», где расположится павильон с качелями и навес с выставочными пространствами, сообщает сайт областного правительства.

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#отдых #строительство #Тында

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