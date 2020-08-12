Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 0

В России хотят увеличить пособия на детей из малообеспеченных семей

В России хотят увеличить пособия на детей из малообеспеченных семей
Фото: pixabay.com

В Министерстве труда и социальной защиты России прорабатывают вопрос об увеличении пособий на детей из малоимущих семей. К этой категории относятся те семьи, в которых доход на одного человека не превышает регионального прожиточного минимума с учётом получаемых пособий, пишет ТАСС.

Увеличение пособий запланировано на январь 2021 года.

— С учётом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году. Соответствующий проект нормативно-правового акта Минтрудом разрабатывается. Совместно с регионами проводятся расчёты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий, — сообщили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что сейчас прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100 % прожиточного минимума на ребёнка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.

Просмотров всего: 224

#дети #соцзащита

распечатать


Общество 3

Более трёх тысяч амурских первоклашек получат «губернаторский портфель»
Общество 1

В Благовещенске дети стали жертвами развода родителей

Коронавирус

В благовещенском детском саду предупреждают о заражении сотрудника коронавирусом
Общество

Амурские «Мобильные бригады» доставляют продукты и лекарства по области
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь