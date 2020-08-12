В России хотят увеличить пособия на детей из малообеспеченных семей
В Министерстве труда и социальной защиты России прорабатывают вопрос об увеличении пособий на детей из малоимущих семей. К этой категории относятся те семьи, в которых доход на одного человека не превышает регионального прожиточного минимума с учётом получаемых пособий, пишет ТАСС.
Увеличение пособий запланировано на январь 2021 года.
— С учётом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году. Соответствующий проект нормативно-правового акта Минтрудом разрабатывается. Совместно с регионами проводятся расчёты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий, — сообщили в министерстве.
В Минтруде подчеркнули, что сейчас прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100 % прожиточного минимума на ребёнка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.
Просмотров всего: 224