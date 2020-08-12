Туроператоры назвали простые способы сэкономить на авиабилетах
Туристический сервис Skyscanner назвал методы, которые позволят авиапассажирам сэкономить на покупке билетов на самолёт. Главной рекомендацией стал выбор определённых дней недели как для бронирования билетов, так и непосредственно для самого перелёта, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
Организация считает конец недели лучшим вариантом для бронирования или покупки билетов.
Наибольшее число заказов билетов приходится на среду, так как многие, устав от работы, именно в этот день чаще заказывают билеты. Если покупать билеты в середине недели, вы можете переплатить.
Если рассматривать оптимальный день недели для вылета, то в разных странах ситуация может отличаться. В качестве примера рассмотрим Великобританию, откуда лучше всего вылетать по пятницам – это позволит сэкономить как минимум 21 процент.
Не стоит забывать об анализе цен на перелёты в соседние аэропорты. Цена на билеты по одинаковому маршруту, но с разным аэропортом приземления, может отличаться. В данном случае всё зависит от местоположения и набора авиакомпаний-клиентов. Возможно, гораздо дешевле будет долететь и до соседнего города с последующим переездом до конечной точки.
Необязательно выбирать одну авиакомпанию при покупке билетов туда-обратно. В отдельных случаях экономнее будет совершить обратный перелёт, сменив перевозчика.
Существует возможность сэкономить и на проживании, так стоимость номера во многих отелях дешевле, если оплата происходит при его бронировании, а не при заселении.
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