Туроператоры назвали простые способы сэкономить на авиабилетах

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Организация считает конец недели лучшим вариантом для бронирования или покупки билетов.



Наибольшее число заказов билетов приходится на среду, так как многие, устав от работы, именно в этот день чаще заказывают билеты. Если покупать билеты в середине недели, вы можете переплатить.



Если рассматривать оптимальный день недели для вылета, то в разных странах ситуация может отличаться. В качестве примера рассмотрим Великобританию, откуда лучше всего вылетать по пятницам – это позволит сэкономить как минимум 21 процент.



Не стоит забывать об анализе цен на перелёты в соседние аэропорты. Цена на билеты по одинаковому маршруту, но с разным аэропортом приземления, может отличаться. В данном случае всё зависит от местоположения и набора авиакомпаний-клиентов. Возможно, гораздо дешевле будет долететь и до соседнего города с последующим переездом до конечной точки.



Необязательно выбирать одну авиакомпанию при покупке билетов туда-обратно. В отдельных случаях экономнее будет совершить обратный перелёт, сменив перевозчика.



Существует возможность сэкономить и на проживании, так стоимость номера во многих отелях дешевле, если оплата происходит при его бронировании, а не при заселении.