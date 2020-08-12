Более трёх тысяч первоклашек Приамурья получат «Губернаторский портфель»

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В преддверии нового учебного года в Приамурье пройдет традиционная акция «Губернаторский портфель». Более трёх тысяч первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей получат ранцы со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новые школьные рюкзаки – лёгкие и удобные. Они имеют правильную эргономичную форму, благодаря которой нагрузка будет распределяться равномерно. Кроме этого, сумки оснащены вентилируемыми мягкими лямками. Для дополнительной безопасности в тёмное время суток на ранцах имеются светоотражающие вставки.

Ортопедические портфели уже поступили в областной центр. Их начали распределять по муниципальным районам.

– С позапрошлой недели мы начали постепенно получать портфели и канцелярию. До 18 августа планируем раздать наполненные рюкзаки во все районы области. Сегодня портфели с канцелярией уже забрали с Тамбовского, Новобурейского, Ивановского районов», – рассказала директор КЦСОН «Доброта» Оксана Подкорытова.