В Приамурье выявили 16 новых случаев коронавируса

Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом с начала пандемии в регионе выявлено 2 997 заражений COVID-2019.

В Благовещенске выявили 10 новых случаев коронавируса, в Тынде — три, по одному в Свободном, Мазановском и Тамбовском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %.



1 930 человек выписались из стационара с выздоровлением.



812 человек были в контакте с заболевшими.