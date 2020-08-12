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12августа
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сегодня, 14:30 0

В Приамурье выявили 16 новых случаев коронавируса

В Приамурье выявили 16 новых случаев коронавируса
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом с начала пандемии в регионе выявлено 2 997 заражений COVID-2019.

В Благовещенске выявили 10 новых случаев коронавируса, в Тынде — три, по одному в Свободном, Мазановском и Тамбовском районах. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %.

1 930 человек выписались из стационара с выздоровлением.

812 человек были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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